В субботу, 15 февраля, состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ. Своих соперниц узнали четыре украинки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина, пишет 24 Канал.

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С кем сыграют украинки в первом круге турнира в Дубае

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 21) в 1/32 финала встретится с Катержиной Синяковой (WTA 53) из Чехии. В следующем раунде соперницей украинки может стать хорватка Донна Векич или обладательница wild card американка София Кенин.

Элина Свитолина (WTA 22) в первом раунде тысячника в Дубае сыграет против "нейтральной" россиянки Анны Калинской (WTA 18). В случае успеха титулованная украинка встретится с победительницей противостояния Ребекка Шрамкова (Словакия) – Клара Таусон (Дания).

Третья участница турнира от Украины Даяна Ястремская (WTA 49) стартует матчем против Магды Линнет (WTA 36) из Польши. Следующей соперницей одесситки может стать 13-я сеяная Беатрис Хаддад Майя из Бразилии или Анастасия Потапова из страны-агрессора.

Не повезло со жребием Ангелине Калининой (WTA 50). В первом круге ей придется встретиться с "нейтральной" теннисисткой из Беларуси Викторией Азаренко (WTA 30). В следующем раунде украинка может встретиться со второй ракеткой мира Игой Швьонтек.

Соперницы украинок в первом круге турнира

Марта Костюк (Украина, WTA 21) – Катержина Синякова (Чехия, WTA 52)

Элина Свитолина (Украина, WTA 22) – Анна Калинская (WTA 18)

Даяна Ястремская (Украина, WTA 49) – Магда Линетт (Польша, WTA 36)

Ангелина Калинина (Украина, WTA 50) – Виктория Азаренко (WTA 30)

В парном разряде Украину представят Людмила и Надежда Киченок. Надежда в паре с Лейлой Фернандес из Канады сыграет против дуэта американки Пейтон Стернс и Лулу Сан из Новой Зеландии.

Людмила вместе с американкой Софией Кенин начнут выступление матчем против Кристины Младенович из Франции и Чжан Шуай из Китая.

Хардовый турнир в Дубае состоится с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является Жасмин Паолини из Италии.