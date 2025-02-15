У суботу, 15 лютого, відбулося жеребкування хардового турніру WTA 1000 у Дубаї, ОАЕ. Своїх суперниць дізналися чотири українки: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна, пише 24 Канал.

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З ким зіграють українки у першому колі турніру в Дубаї

Перша ракетка України Марта Костюк (WTA 21) у 1/32 фіналу зустрінеться з Катержиною Сіняковою (WTA 53) з Чехії. У наступному раунді суперницею українки може стати хорватка Донна Векич або володарка wild card американка Софія Кенін.

Еліна Світоліна (WTA 22) у першому раунді тисячника в Дубаї зіграє проти "нейтральної" росіянки Анни Калінської (WTA 18). У разі успіху титулована українка зустрінеться з переможницею протистояння Ребекка Шрамкова (Словаччина) – Клара Таусон (Данія).

Третя учасниця турніру від України Даяна Ястремська (WTA 49) стартує матчем проти Магди Ліннет (WTA 36) із Польщі. Наступною суперницею одеситки може стати 13-та сіяна Беатріс Хаддад Мая з Бразилії або Анастасія Потапова з країни-агресорки.

Не пощастило з жеребом Ангеліні Калініной (WTA 50). У першому колі їй доведеться зустрітися з "нейтральною" тенісисткою з Білорусі Вікторією Азаренко (WTA 30). В наступному раунді українка може зустрітися з другою ракеткою світу Ігою Швьонтек.

Суперниці українок у першому колі турніру

Марта Костюк (Україна, WTA 21) – Катержина Синякова (Чехія, WTA 52)

Еліна Світоліна (Україна, WTA 22) – Анна Калинська (WTA 18)

Даяна Ястремська (Україна, WTA 49) – Магда Лінетт (Польща, WTA 36)

Ангеліна Калініна (Україна, WTA 50) – Вікторія Азаренко ( WTA 30)

У парному розряді Україну представлять Людмила та Надія Кіченок. Надія у парі з Лейлою Фернандес з Канади зіграє проти дуету американки Пейтон Стернс та Лулу Сан з Нової Зеландії.

Людмила разом з американкою Софією Кенін розпочнуть виступ матчем проти Крістіни Младенович з Франції та Чжан Шуай з Китаю.

Хардовий турнір в Дубаї відбудуться з 16 по 22 лютого. Чинною чемпіонкою є Жасмін Паоліні з Італії.