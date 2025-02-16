Еліна Світоліна – Анна Калінская 2:0 (6:1, 6:2)

У 1/32 фіналу хардового турніру WTA 1000 у Дубаї Еліна Світоліна зустрічалася з "нейтральною" Анною Калінською. Це була друга зустріч суперниць на корті, пише 24 Канал.

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Переможний старт Світоліної

На початку першого сету Еліна несподівано програла свою подачу. Після цього Світоліна не залишила шансів росіянці, вигравши шість поспіль геймів.

Друга партія розпочалася за схожим сценарієм. Калінська взяла свою партію, повівши у рахунку. Однак дуже швидко Еліна повернула все на свої місця. У підсумку українка впевнено розібралася з "нейтралкою" 6:2.

Матч тривав 1 годину 7 хвилин. Світоліна довела рахунок особистих зустрічей до двох перемог. Торік експерша ракетка України перемогла росіянку у третьому колі турніру WTA 1000 в Римі.

Зазначимо, що торік Калінська дійшла до фіналу турніру WTA 1000 у Дубаї. Росіянка займає 18 сходинку в рейтингу WTA.

Що далі

У наступному колі Світоліна зіграє проти переможниці протистояння Ребекка Шрамкова (Словаччина, WTA 46) – Клара Таусон (Данія, WTA 39). Суперниця Еліни визначиться у понеділок, 17 лютого.

Раніше до 1/16 фіналу турніру в Дубаї вийшла Даяна Ястремська. Одеситка перемогла полячку Магду Лінетт з рахунком 6:3, 7:5.

У понеділок свої перші матчі на турніру в Дубаї зіграють Марта Костюк та Ангеліна Калініна.