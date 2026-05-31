Свитолина вышла на корт Филиппа Шатрие в Париже, чтобы побороться за первый в истории украинский четвертьфинал с Ролан Гаррос. Результат матча против Бенчич передает 24 Канал.

Как прошел матч Свитолина – Бенчич?

Первый сет стартовал ровно, но швейцарская теннисистка быстрее начала демонстрировать свой лучший теннис. Это помогло ей оторваться в счете, и, хотя Свитолина несколько позже тоже нашла собственную игру – 6:4, Бенчич победила в стартовой партии.

Во втором сете наша землячка не имела возможности отступать, что сразу начала активно работать на подаче Белинды. Это дало свои плоды – 6:4 и 1:1 по партиям.

В решающем отрезке Свитолина сразу завладела инициативой. Второй гейм сета Элина взяла на чужой подаче, а затем начала успешно защищать собственную подачу – 6:0.

Ролан Гаррос. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина, 7) – Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – 2:1 (4:6, 6:4, 6:0)

Отметим, что Свитолина выиграла пять подряд матчей против Бенчич. Счет в личных встречах – 5:2 в пользу украинки.

Свитолина – Костюк: что известно?

Матч украинок состоится 2 июня, во вторник. Точного времени поединка пока нет. Его вечером 1 июня опубликуют официальные ресурсы Ролан Гаррос.

Впервые в истории две украинки прошли в четвертьфинал в Париже. Для Свитолиной это будет шестой четвертьфинал с Ролан Гаррос, для Костюк – первый. Игроки поборются за свой первый полуфинал на этих кортах.

В личных встречах на официальном уровне между нашими представительницами равенство – 1:1.