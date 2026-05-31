Світоліна вийшла на корт Філіппа Шатріє у Парижі, щоб поборотись за перший в історії український чвертьфінал Ролан Гаррос. Результат матчу проти Бенчіч передає 24 Канал.

Як пройшов матч Світоліна – Бенчіч?

Перший сет стартував рівно, але швейцарська тенісистка швидше почала демонструвати свій найкращий теніс. Це допомогло їй відірватись у рахунку і хоч Світоліна дещо пізніше теж віднайшла власну гру – 6:4 Бенчіч перемогла у стартовій партії.

У другому сеті наша землячка не мала можливості відступати, що одразу почала активно працювати на подачі Белінди. Це дало свої плоди – 6:4 та 1:1 по партіях.

У вирішальному відрізку Світоліна одразу заволоділа ініціативою. Другий гейм сету Еліна взяла на чужій подачі, а потім почала успішно захищати власну подачу – 6:0.

Ролан Гаррос. 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 7) – Белінда Бенчіч (Швейцарія, 11) – 2:1 (4:6, 6:4, 6:0)

Зазначимо, що Світоліна виграла п’ять поспіль матчів проти Бенчіч. Рахунок в особистих зустрічах – 5:2 на рахунок українки.

Світоліна – Костюк: що відомо?

Матч українок відбудеться 2 червня, у вівторок. Точного часу поєдинку поки немає. Його ввечері 1 червня опублікують офіційні ресурси Ролан Гаррос.

Вперше в історії дві українки пройшли до чвертьфіналу у Парижі. Для Світоліної це буде шостий чвертьфінал на Ролан Гаррос, для Костюк – перший. Гравчині поборються за свій перший півфінал на цих кортах.

В особистих зустрічах на офіційному рівні між нашими представницями рівність – 1:1.