Свитолина в трех сетах победила Мухову и пробилась в 1/8 финала турнира в Майами
- Элина Свитолина победила Каролину Мухову со счетом 2:1 (6:2, 3:6, 6:2) и вышла в 1/8 финала турнира в Майами.
- В следующем раунде Свитолина сразится с победительницей матча Элизе Мертенс – Иги Швьонтек.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в следующий круг турнира серии WTA 1000 в Майами. Украинка в 1/16 финала встречалась с представительницей Чехии Каролиной Муховой.
Элина Свитолина – Каролина Мухова 2:1 (6:2, 3:6, 6:2)
Элина Свитолина начала турнир со второго раунда. Она на одном дыхании победила обидчицу Даяны Ястремской Белинду Бенчич и в следующем круге вышла на 14-ю ракетку мира Каролину Мухову, пишет 24 Канал.
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Свитолина на характере победила Мухову
Ранее теннисистки дважды встречались на корте. В обоих матчах победу праздновала украинка. Правда, эти поединки были сыграны еще в 2019 году.
В отчетном матче Мухова взяла первый гейм на своей подаче. После этого инициативу перехватила Свитолина. Она уверенно забрала первый сет со счетом 6:2.
Чешская теннисистка не собиралась в третий раз проиграть Светолиний. Во второй партии она навязала борьбу украинке. После проигранной подачи Мухова взяла два подряд гейма. Равная борьба шла до счета 3:3. 28-летняя чешка все же дожала Свитолину и выиграла второй сет – 6:3.
В решающем сете Свитолина не позволила Муховой осуществить камбэк. Украинка уверенно забрала партию (6:2) и выиграла матч (2:1).
Видео с матча Свитолина – Мухова
В следующем раунде (1/8 финала) турнира в Майами Свитолина сыграет против победительницы матча Элизе Мертенс – Иги Швьонтек.