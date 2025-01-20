Поехала крыша: теннисистка из России вызверилась на мужа после позорного поражения от Свитолиной

Представительница страны-террористки умудрилась проиграть сет при счете 4:1. Из-за этого Кудерметова на эмоциях выругалась в бой своего тренера и мужа.

В Мельбурне продолжается первый турнир Grand Slam в 2025 году Australian Open. На женском одиночном турнире стартовали шестеро украинок, но до поздних стадий дошла только одна, сообщает 24 Канал.

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Вывели из равновесия

Речь об Элине Свитолиной, которая прошла уже четырех соперниц. Последней стала "нейтральная" россиянка Вероника Кудерметова, ее украинка одолела в два сета (6:4, 6:1).

В первом сете представительница страны-террористки выигрывала 4:1, но Свитолиной удалось взять пять сетов подряд. Эта неудача вывела Веронику из себя.

В начале второго сета девушка сорвалась на своем тренере Сергее Демехине, что попало в прямую трансляцию. Тот активно подсказывал Кудерметовой и высказывал претензии относительно проваленных геймов.

Если бы я могла, Сергей. Выйди, покажи, как надо,

– в отчаянии воскликнула Кудерметова.

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Особенно забавным выглядит и тот факт, что Демехин является не только тренером теннисистки, а еще и ее мужем. Отметим, что россиянка занимает 75 место в рейтинге WTA.

Стоит отметить, что Свитолина в третий раз за свою карьеру попала в четвертьфинал Australian Open. Ее соперницей станет американка Мэдисон Киз, которая идет 14-й в мировом рейтинге.