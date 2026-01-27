Свитолина посвятила победу Украине после исторического триумфа на Australian Open

Во вторник, 27 января, Элина Свитолина провела четвертьфинальный поединок на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Ее соперницей была звездная американка Коко Гофф.

Украинка не оставила никаких шансов третьей ракетке мира, разгромив ее со счетом 6:1, 6:2. Это была четвертая очная встреча между соперницами и в ней Элина восстановила паритет в истории противостояний, информирует 24 Канал.

Что сказала Свитолина после матча?

Сразу после победы одесситка вспомнила о своих земляках. Она написала на видеокамере: "Украина – для тебя".



Свитолина посвятила выход в полуфинал AO-2026 украинцам / Скриншот с трансляции

После игры во время флеш-интервью украинка прокомментировала свой триумф, который обеспечил ей возвращение в топ-10 мирового рейтинга. Она была довольна и признала с улыбкой, что это был действительно неплохой для нее день.

Очень довольна турниром на данный момент. Это всегда было мечтой вернуться в первую десятку рейтинга после перерыва из-за материнства, это всегда было моей целью. К сожалению, этого не произошло в прошлом году и когда мы готовились к сезону я говорила моему тренеру: "Я до сих пор хочу вернуться в десятку". Это было моей целью на этот год,

– сказала Свитолина.

Отметим, что в полуфинале Элина сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко. Она в своем четвертьфинале переиграла Иву Йович со счетом 6:3, 6:0.

Ранее Свитолина шесть раз противостояла "нейтральной" теннисистке. В этих противостояниях она одержала одну победу.

