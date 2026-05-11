Свитолина прошла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме – как сыграла первая ракетка Украины

Лидер мирового рейтинга среди украинок Элина Свитолина пробилась в четвертьфинальную стадию престижного турнира WTA 1000 в Риме. Наша землячка одолела спортсменку из Чехии.

В поединке 1/8 финала Элина Свитолина не оставила шансов 20-летней Николе Бартуньковой, сообщает официальный сайт WTA.

Как прошел матч украинки?

Матч длился один час и 20 минут. За это время Свитолина дважды подала на вылет и сделала две двойные ошибки. Украинка лишь раз проиграла гейм на своей подаче.

WTA 1000. 1/8 финала.

Элина Свитолина (Украина) – Никола Бартунькова (Чехия) – 6:2, 6:3.

По информации портала Flashscore, Элина Свитолина и Никола Бартунькова провели первый матч в личной истории противостояний. Украинка повела – 1:0.

Что дальше для Свитолиной?

В 1/4 финала украинская теннисистка встретится с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) – Каролина Плишкова (Чехия). Обе теннисистки являются хорошо знакомыми для Свитолиной.

В играх против Рыбакиной украинка одержала две победы в трех матчах. Последний раз они встречались пять лет назад в Страсбурге, тогда выиграла Элина.

В матчах против Плишковой Свитолина ведет со счетом 6:4. В прошлый раз они встречались в мае 2024 года. Тогда победила Элина.

