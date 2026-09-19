Плющенко-младший показал явно слабую Короткую программу, в которой катастрофически не хватало элементов уровня "ультра-си". Даже то, что было запланировано, сын путиниста выполнил плохо, пишет 24 Канал.

Как выступил Александр Плющенко на Гран-при в Анкаре

Дебют Александра Плющенко оказался неудачным: его короткая программа под "Фламенко" не впечатляла сложностью, да и качество исполнения подкачало. Из семи элементов были выполнены лишь 5, еще 2 россиянин провалил.

За свое выступление он получил всего 57,12 балла. Это почти на 13 баллов хуже, чем выступил в Короткайшей программе украинец Егор Курцев, который по итогам первой части соревнований занял второе место. Плющенко же – лишь 16-е место без шансов на подиум.

Почему Плющенко выступает за Азербайджан

Решение семьи Плющенко сделать сына представителем Азербайджана немало удивило российское пропагандистское сообщество, ведь фигурист ранее был одним из критиков смены гражданства и выполнения требований для получения "нейтрального" статуса – говорил, что это предательство "СВО и президента".

Впрочем, когда дело дошло до собственного отпрыска, вся принципиальность путиниста куда-то исчезла: он решил, что сын гораздо быстрее попадет на международные соревнования, если у него не будет сложной конкуренции в России.

Как показали уже первые соревнования, дело оказалось еще и в таланте самого спортсмена: с такими выступлениями в российской сборной у Плющенко-младшего не было бы ни единого шанса достичь уровня Гран-при.