Плющенко-молодший заявив відверто слабку коротку програму, у якій катастрофічно не вистачало елементів рівня "ультра-сі". А навіть те, що було заплановано, син путініста виконав погано, пише 24 Канал.

Як виступив Олександр Плющенко на Гран-прі в Анкарі

Дебют Олександра Плющенка видався невдалим: його коротка програма під "Фламенко" не вражала складністю, а ще і якість прокату підкачала. Із семи елементів лише 5 були виконані, ще 2 росіянин провалив.

За свій прокат він отримав лише 57, 12 бала. Це майже на 13 балів гірше, аніж виступив у короткій програмі українець Єгор Курцев, який за підсумками першої частини змагань посів друге місце. Плющенко ж – лише 16 без шансів на подіум.

Чому Плющенко виступає за Азербайджан

Рішення родини Плющенка зробити із сина представника Азербайджану неабияк здивувало російську пропагандистську спільноту, адже фігурист раніше був одним із критиків зміни громадянства та виконання вимог для "нейтрального" статусу – говорив, що це зрада "СВО і президента".

Втім коли справа дійшла до власного нащадка, уся принциповість путініста кудись зникла: він вирішив, що син набагато швидше потрапить на міжнародні змагання, якщо в нього не буде складної конкуренції в Росії.

Як показали вже перші змагання, справа виявилась ще й у таланті самого спортсмена: з такими виступами у російські збірній в Плющенка-молодшого не було б жодного шансу дістатися рівня Гран-прі.