Не понимает много вещей в футболе, – сын Козловского раскритиковал отца

Сын владельца львовского Руха Святослав Козловский в последнее время резко критикует клуб своего отца. Особенно достается главному тренеру "желто-черных" Ивану Федыку.

На своей странице в инстаграме Святослав Козловский не подбирает слов в адрес главного тренера Руха Ивана Федыка. Такие высказывания не нравятся его отцу, который за свой счет содержит команду и Академию, пишет 24 Канал со ссылкой на Спортивку.

Как Григорий Козловский реагирует на критику сына?

Владелец Руха блокирует своего сына в соцсетях, чтобы не видеть его высказывания о команде. По мнению Святослава, его отец не разбирается в футболе.

Он же привык, чтобы ему "поддакивали", а я "поддакивать" не буду. Я вижу, как оно все происходит. Я – профессионал в футболе, мой папа – профессионал в бизнесе, но в футболе он очень много вещей не понимает. Если бы я там был спортивным директором Руха, отвечал за Рух, то, поверьте, были бы совсем другие результаты,

– заявил сын Козловского.

Бывший нападающий Руха Святослав Козловский убежден, что на должности спортивного директора его талант раскрылся бы в полной мере. Под его руководством клуб стабильно боролся бы за участие в еврокубках. Однако отец не понимает его новаторских идей и не дает доступа к клубу.

Как Рух выступает в сезоне – 2025/26?

В текущем чемпионате Украины львовский Рух возглавляет Иван Федык, который работал с командой в дебютном сезоне в УПЛ. Во время летнего межсезонья "желто-черных" покинул ряд ведущих футболистов.

В турнирной таблице УПЛ Рух идет на предпоследнем месте, находясь в зоне прямого вылета. После 12 туров команда Федыка набрала 7 баллов и на два очка отстает от 14 места.

В следующем туре, который состоится после международной паузу, Рух сыграет дома против Кудривки (23 ноября). Сейчас дебютант УПЛ находится в середине турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что по завершению чемпионата Рух исчезнет с футбольной карты Украины. Вроде бы владелец Руха Григорий Козловский сосредоточится на развитии клубной Академии.