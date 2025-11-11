Не розуміє багато речей у футболі, – син Козловського розкритикував батька

Син власника львівського Руху Святослав Козловський останнім часом різко критикує клуб свого батька. Особливо дістається головному тренеру "жовто-чорних" Івану Федику.

На своїй сторінці в інстаграмі Святослав Козловський не добирає слів на адресу головного тренера Руху Івана Федика. Такі висловлювання не подобаються його батькові, який власним коштом утримує команду та Академію, пише 24 Канал з посиланням на Спортивку.

Як Григорій Козловський реагує на критику сина?

Власник Руху блокує свого сина у соцмережах, щоб не бачити його висловлювання про команду. На думку Святослава, його батько не розуміється на футболі.

Він же звик, щоб йому "підтакували", а я "підтакувати" не буду. Я бачу, як воно все відбувається. Я – професіонал у футболі, мій тато – професіонал у бізнесі, але в футболі він дуже багато речей не розуміє. Якби я там був спортивним директором Руху, відповідав за Рух, то, повірте, були б зовсім інші результати,

– заявив син Козловського.

Колишній нападник Руху Святослав Козловський переконаний, що на посаді спортивного директора його талант розкрився б повною мірою. Під його керівництвом клуб стабільно боровся б за участь у єврокубках. Однак батько не розуміє його новаторських ідей та не дає доступу до клубу.

Як Рух виступає у сезоні – 2025/26?

У поточному чемпіонаті України львівський Рух очолює Іван Федик, який працював з командою у дебютному сезоні в УПЛ. Під час літнього міжсезоння "жовто-чорних" покинула низка провідних футболістів.

У турнірній таблиці УПЛ Рух йде на передостанньому місці, знаходячись у зоні прямого вильоту. Після 12 турів команда Федика набрала 7 балів та на два очка відстає від 14 місця.

У наступному турі, який відбудеться після міжнародної паузу, Рух зіграє вдома проти Кудрівки (23 листопада). Наразі дебютант УПЛ перебуває у середині турнірної таблиці.

Раніше повідомлялося, що по завершенню чемпіонату Рух зникне з футбольної мапи України. Начебто власник Руху Григорій Козловський зосередиться на розвитку клубної Академії.