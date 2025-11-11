У дебютному сезоні в Українській Прем'єр-лізі львівський Рух тренував молодий фахівець Іван Федик. Між тренером і футболістом Святославом Козловським склалися напружені стосунки, пише 24 Канал з посиланням на Спортивка.

Читайте також "Команда без майбутнього": інсайдер анонсував зникнення клубу УПЛ

Хто допоміг сину Козловському дебютувати в УПЛ?

Головний тренер "жовто-чорних" Іван Федик не розраховував на сина президента клубу. Футболіст практично не грав за основну команду, отримуючи ігрову практику в дублі.

Здійснити мрію Святослава Козловського зіграти на рівні УПЛ допоміг відомий агент Олег Смалійчук, який на той момент став новим власником Карпат. Він зумів "порішати" питання з Федиком, який дав "зелене світло" наполегливому футболісту.

Якби не Олег Смалійчук, то я б не дебютував. Взагалі, домовленість була, що Федик мене має випустити на 30 хвилин, а він випустив усього лиш на 7 хвилин. Зробив це якось "на від***сь". Я вийшов непогано, зачепився за м’яч кілька разів. Що я ще міг зробити? Відіграв без утрат,

– повідомив син Козловського.

Зазначимо, що єдина поява Святослава Козловського на рівні УПЛ відбулася 6 грудня 2020 року в матчі проти донецького Олімпіка (1:3). Крім того, син власника Руху у тому ж сезоні зіграв одну хвилину у кубковій зустрічі з чернігівською Десною (1:2).

Що відомо про футбольну кар'єру Святослава Козловського?

Святослав Козловського розпочав займатися футболом у 5-річному віці у школі Карпат. Згодом продовжив навчання у харківському Металісті.

На професійному рівні виступав за молодіжні команди Руху, Карпат, Металіста, ПФК Львів. Найбільше зіграв за команду свого батька: 59 матчів та 16 голів у всіх турнірах.

За даними Transfermark, кілька років був гравцем іспанського Олімпіка Хатіва, але не зіграв за команду жодного матчу.

В активі Козловського є два матчі за молодіжну збірну України U-21, а також 4 поєдинки та два голи у команді U-18.

Раніше повідомлялося, що у 10-му турі УПЛ відбулася бійка між львівськими командами Карпати та Рух. Заворушення спровокував головний тренер "левів" Владислав Лупашко.