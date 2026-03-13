На п'ятницю винесені дві зустрічі, одна з них – за участі чинного чемпіона Динамо. Київський клуб відіграє столичне дербі проти Оболоні, повідомляє 24 Канал.

По теми "Він вже помирає": Усик зробив заяву про гучний скандал в Україні

Який календар 20-го туру УПЛ сезону 2025/2026?

Одразу дві зустрічі в турі претендують на звання центрального матчу. Полісся після поразки в Житомирі від Динамо спробує реабілітуватися у домашній зустрічі із Кривбасом.

У свою чергу на чинного лідера Шахтар чекає важкий бій проти міцного Металіста 1925. Для "гірників" ця зустріч пройде між матчами 1/8 фіналу Ліги конференцій проти Леха. У першій зустрічі підопічні Турана виграли з рахунком 3:1.

Календар 20-го туру УПЛ 2025/2026

  • 13 березня, 13:00. Полтава – Карпати
  • 13 березня, 18:00. Динамо – Оболонь
  • 14 березня, 13:00. ЛНЗ – Олександрія
  • 14 березня, 15:30. Кудрівка – Верес
  • 14 березня, 18:00. Полісся – Кривбас
  • 15 березня, 13:00. Епіцентр – Рух
  • 15 березня, 15:30. Колос – Зоря
  • 15 березня, 18:00. Шахтар – Металіст 1925

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

Станом на 09:30 13.03.2026

МІСЦЕ

КОМАНДА

ІГРИ

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1.

Шахтар

19

13

5

1

47 – 12

44

2.

ЛНЗ

19

13

2

4

26 – 11

41

3.

Полісся

19

11

3

5

32 – 14

36

4.

Динамо

19

10

5

4

42 – 22

35

5.

Кривбас

19

8

7

4

31 – 25

31

6.

Металіст 1925

18

8

7

3

22 – 12

31

7.

Колос

19

7

7

5

18 – 19

28

8.

Зоря

19

7

6

6

26 – 23

27

9.

Верес

18

5

6

7

16 – 23

21

10.

Оболонь

18

5

6

7

13 – 27

21

11.

Карпати

19

4

8

7

21 – 26

20

12.

Кудрівка

19

5

5

9

24 – 33

20

13.

Рух

19

6

1

12

15 – 28

19

14.

Епіцентр

19

5

2

12

22 – 33

17

15.

Олександрія

18

2

5

11

14 – 30

11

16.

Полтава

19

2

3

14

16 – 47

9

Як закінчився попередній 19-й тур УПЛ 2025 – 2026?

  • Динамо здобуло п'яту поспіль перемогу в чемпіонаті України, здолавши на виїзді Полісся. Правда, та гра запам'яталась низкою скандальних рішень судді Миколи Балакіна.
  • Кияни скоротили відставання від житомирців до двох балів. Шахтар же мінімально здолав Олександрію та зберіг триочковий відрив від ЛНЗ в турнірній таблиці УПЛ.
  • Головною командою-героєм туру варто назвати Епіцентр. Клуб з Кам'янця-Подільського сенсаційно знищив Колос з рахунком 4:0, а дублем відзначився Владислав Супряга.