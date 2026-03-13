На пятницу вынесены две встречи, одна из них – с участием действующего чемпиона Динамо. Киевский клуб отыграет столичное дерби против Оболони, сообщает 24 Канал.

Какой календарь 20-го тура УПЛ сезона 2025/2026?

Сразу две встречи в туре претендуют на звание центрального матча. Полесье после поражения в Житомире от Динамо попытается реабилитироваться в домашней встрече с Кривбассом.

В свою очередь действующего лидера Шахтер ждет тяжелый бой против крепкого Металлиста 1925. Для "горняков" эта встреча пройдет между матчами 1/8 финала Лиги конференций против Леха. В первой встрече подопечные Турана выиграли со счетом 3:1.

Календарь 20-го тура УПЛ 2025/2026

13 марта, 13:00 . Полтава – Карпаты

Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026

По состоянию на 09:30 13.03.2026

МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. Шахтёр 19 13 5 1 47 – 12 44 2. ЛНЗ 19 13 2 4 26 – 11 41 3. Полесье 19 11 3 5 32 – 14 36 4. Динамо 19 10 5 4 42 – 22 35 5. Кривбасс 19 8 7 4 31 – 25 31 6. Металлист 1925 18 8 7 3 22 – 12 31 7. Колосс 19 7 7 5 18 – 19 28 8. Заря 19 7 6 6 26 – 23 27 9. Верес 18 5 6 7 16 – 23 21 10. Оболонь 18 5 6 7 13 – 27 21 11. Карпаты 19 4 8 7 21 – 26 20 12. Кудривка 19 5 5 9 24 – 33 20 13. Рух 19 6 1 12 15 – 28 19 14. Эпицентр 19 5 2 12 22 – 33 17 15. Александрия 18 2 5 11 14 – 30 11 16. Полтава 19 2 3 14 16 – 47 9

Как закончился предыдущий 19-й тур УПЛ 2025 – 2026?