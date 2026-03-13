На пятницу вынесены две встречи, одна из них – с участием действующего чемпиона Динамо. Киевский клуб отыграет столичное дерби против Оболони, сообщает 24 Канал.

По теме "Он уже умирает": Усик сделал заявление о громком скандале в Украине

Какой календарь 20-го тура УПЛ сезона 2025/2026?

Сразу две встречи в туре претендуют на звание центрального матча. Полесье после поражения в Житомире от Динамо попытается реабилитироваться в домашней встрече с Кривбассом.

В свою очередь действующего лидера Шахтер ждет тяжелый бой против крепкого Металлиста 1925. Для "горняков" эта встреча пройдет между матчами 1/8 финала Лиги конференций против Леха. В первой встрече подопечные Турана выиграли со счетом 3:1.

Календарь 20-го тура УПЛ 2025/2026

  • 13 марта, 13:00. Полтава – Карпаты
  • 13 марта, 18:00. Динамо – Оболонь
  • 14 марта, 13:00. ЛНЗ – Александрия
  • 14 марта, 15:30. Кудривка – Верес
  • 14 марта, 18:00. Полесье – Кривбасс
  • 15 марта, 13:00. Эпицентр – Рух
  • 15 марта, 15:30. Колос – Заря
  • 15 марта, 18:00. Шахтер – Металлист 1925

Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026

По состоянию на 09:30 13.03.2026

МЕСТО

КОМАНДА

ИГРЫ

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ

1.

Шахтёр

19

13

5

1

47 – 12

44

2.

ЛНЗ

19

13

2

4

26 – 11

41

3.

Полесье

19

11

3

5

32 – 14

36

4.

Динамо

19

10

5

4

42 – 22

35

5.

Кривбасс

19

8

7

4

31 – 25

31

6.

Металлист 1925

18

8

7

3

22 – 12

31

7.

Колосс

19

7

7

5

18 – 19

28

8.

Заря

19

7

6

6

26 – 23

27

9.

Верес

18

5

6

7

16 – 23

21

10.

Оболонь

18

5

6

7

13 – 27

21

11.

Карпаты

19

4

8

7

21 – 26

20

12.

Кудривка

19

5

5

9

24 – 33

20

13.

Рух

19

6

1

12

15 – 28

19

14.

Эпицентр

19

5

2

12

22 – 33

17

15.

Александрия

18

2

5

11

14 – 30

11

16.

Полтава

19

2

3

14

16 – 47

9

Как закончился предыдущий 19-й тур УПЛ 2025 – 2026?

  • Динамо одержало пятую подряд победу в чемпионате Украины, одолев на выезде Полесье. Правда, та игра запомнилась рядом скандальных решений судьи Николая Балакина.
  • Киевляне сократили отставание от житомирцев до двух баллов. Шахтер же минимально одолел Александрию и сохранил трехочковый отрыв от ЛНЗ в турнирной таблице УПЛ.
  • Главной командой-героем тура стоит назвать Эпицентр. Клуб из Каменца-Подольского сенсационно уничтожил Колос со счетом 4:0, а дублем отметился Владислав Супряга.