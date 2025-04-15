Сыновья Усика вернулись в Украину: фото теплой встречи

Сыновья Александра Усика впервые за долгое время вернулись в Украину. На Родине они встретились с младшей сестрой.

У Александра и Екатерины Усиков четверо детей: 15-летняя Елизавета, 12-летний Кирилл, 10-летний Михаил и Мария, которой 1 год. Во время полномасштабной войны дети живут на две страны, сыновья на время переехали в Испанию, а дочери остались в Украине.

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Сыновья Усика в Украине

Трогательными моментами воссоединения семьи поделилась жена боксера, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Екатерины Усик.

На фото попали кадры объятий детей Усиков, а также разговоры двух сыновей с маленькой дочкой.

Сыновья Усика вернулись в Украину / Скриншоты из сторис Екатерины Усик

Отметим, что старший сын Кирилл за время российского вторжения дважды возвращался домой, а вот Михаил – до этого ни разу.