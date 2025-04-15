В Олександра та Катерини Усиків четверо дітей: 15-річна Єлизавета, 12-річний Кирило, 10-річний Михайло та Марія, якій 1 рік. Під час повномасштабної війни діти живуть на дві країни, сини на певний час переїхали до Іспанії, а доньки залишилися в Україні.

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Сини Усика в Україні

Зворушливими моментами возз'єднання сім'ї поділилася дружина боксера, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Катерини Усик.

На фото потрапили кадри обіймів дітей Усиків, а також розмови двох синів з найменшою донечкою.

Сини Усика повернулися в Україну / Скриншоти зі сторіс Катерини Усик

Відзначимо, що старший син Кирило за час російського вторгнення двічі повертався додому, а от Михайло – до цього жодного разу.