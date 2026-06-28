Скандал на церемонии награждения Онофрийчука: вместо гимна Украины включили польский

Во время церемонии награждения на Кубке "Мировой вызов" по художественной гимнастике в румынском Клуж-Напоке произошел досадный инцидент с участием украинской спортсменки Таисии Онофрийчук.

Украинка завоевала золотую медаль в финале упражнения с обручем. Однако во время награждения организаторы по ошибке включили гимн Польши вместо Государственного гимна Украины, пишет "Трибуна".

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Что известно об этом случае?

Через несколько секунд ошибку заметили и остановили воспроизведение. Со второй попытки на арене все же прозвучал гимн Украины, и церемонию завершили без новых инцидентов.

Стоит отметить, что гимн Польши должен был прозвучать позже – во время награждения финала с мячом, победительницей которого стала польская гимнастка Лилиана Левинская.

В целом Таисия Онофрийчук успешно выступила на турнире, завоевав золото в упражнениях с обручем и лентой, а также серебряные медали в упражнении с мячом и в индивидуальном многоборье.

Чем интересны соревнования в Румынии?

В Кубке вызова не участвуют гимнастки из России. Началось всё с того, что мэр румынского города Клуж-Напока дал понять, что не хочет видеть на соревнованиях российских спортсменок с государственными флагами, а также не поддерживает исполнение гимна страны-агрессора.

Именно после этого российская сторона решила бойкотировать турнир и отказаться от участия в Кубке вызова.

В Москве заявили, что это якобы противоречит решению международной федерации World Gymnastics о восстановлении прав российских спортсменов, а также нарушает положения Олимпийской хартии.