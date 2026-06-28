Українка здобула золоту медаль у фіналі вправи з обручем. Однак під час нагородження організатори помилково увімкнули гімн Польщі замість Державного гімну України, пише "Трибуна".

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Що відомо про цей випадок?

Після кількох секунд помилку помітили та припинили відтворення. З другої спроби на арені все ж пролунав гімн України, і церемонію завершили без нових інцидентів.

Варто зазначити, що гімн Польщі мав звучати пізніше – під час нагородження фіналу з м'ячем, переможницею якого стала польська гімнастка Ліліана Левінська.

Загалом Таїсія Онофрійчук успішно виступила на турнірі, виборовши золото у вправах з обручем та стрічкою, а також срібні медалі у вправі з м'ячем та в індивідуальному багатоборств.

Чим цікаві змагання в Румунії?

У Кубку виклику не беруть участь гімнастки з Росії. Почалося все з того, що мер румунського міста Клуж-Напока дав зрозуміти, що не хоче бачити на змаганнях російських спортсменок із державними прапорами, а також не підтримує виконання гімну країни-агресорки.

Саме після цього російська сторона вирішила бойкотувати турнір і відмовитися від участі в Кубку виклику.

У Москві заявили, що це нібито суперечить рішенню міжнародної федерації World Gymnastics про відновлення прав російських спортсменів, а також порушує положення Олімпійської хартії.