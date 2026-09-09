Сезон по художественной гимнастике подходит к концу, однако у украинской спортсменки еще предстоит один важный старт. Уже 12–13 сентября Онофрийчук выступит на Гран-при в чешском Брно, после чего сосредоточится на подготовке к следующему сезону, сообщает "Суспильне Спорт".

Золото ЧМ и небольшой отдых

Чемпионат мира стал для 18-летней Онофрийчук одним из самых результативных турниров в карьере. Украинка завоевала две медали – золотую в упражнении с обручем и серебряную с булавами.

В то же время индивидуальное многоборье оставило у гимнастки неоднозначные эмоции. Из-за ошибок в квалификации она не пробилась в финалы с мячом и лентой, а в финале многоборья заняла четвертое место, остановившись в шаге от медали.

Кроме того, Онофрийчук не смогла завоевать одну из первых олимпийских лицензий на Игры-2028 в Лос-Анджелесе. Впрочем, украинка надеется завоевать именную путевку на следующих международных соревнованиях.

После ЧМ спортсменка взяла недельный перерыв, но уже вернулась к тренировкам. Впереди у нее Гран-при в Брно, а в следующем месяце – клубный чемпионат мира Aeon Cup в Японии.

Какие изменения ждут программы

По окончании текущего сезона украинку ждет обновление программ. По словам Онофрийчук, самые значительные изменения могут коснуться упражнений с обручем и булавами.

Я еще не знаю, какие программы будем менять, но думаю, обруч и булавы точно поменяют. Как мы с Ириной Ивановной Дерюгиной решим, так и будет,

– рассказала гимнастка.

Новые программы Онофрийчук, скорее всего, представит уже в начале следующего сезона. При этом подготовка к нему фактически началась сразу после чемпионата мира.

Первые официальные выступления с обновленными композициями украинка ожидает уже в январе. До этого ее ждут последние старты текущего сезона и работа над тем, чтобы в новом олимпийском цикле претендовать на путевку в Лос-Анджелес.