Сезон у художній гімнастиці наближається до завершення, однак українська спортсменка ще має один важливий старт. Уже 12–13 вересня Онофрійчук виступить на Гран-прі у чеському Брно, після чого зосередиться на підготовці до наступного сезону, передає "Суспільне Спорт".

Золото ЧС та невеликий відпочинок

Чемпіонат світу став для 18-річної Онофрійчук одним із найрезультативніших турнірів у кар'єрі. Українка здобула дві медалі – золоту у вправі з обручем та срібну з булавами.

Водночас особисте багатоборство залишило у гімнастки неоднозначні емоції. Через помилки у кваліфікації вона не пробилася до фіналів із м'ячем та стрічкою, а у фіналі багатоборства посіла четверте місце, зупинившись за крок від медалі.

Окрім цього, Онофрійчук не змогла здобути одну з перших олімпійських ліцензій на Ігри-2028 у Лос-Анджелесі. Втім, українка сподівається вибороти іменну путівку на наступних міжнародних стартах.

Після ЧС спортсменка взяла тижневу паузу, але вже повернулася до тренувань. Попереду в неї Гран-прі у Брно, а наступного місяця – клубний чемпіонат світу Aeon Cup у Японії.

Які зміни чекають на програми

Після завершення поточного сезону на українку очікує оновлення програм. За словами Онофрійчук, найбільші зміни можуть торкнутися вправ з обручем та булавами.

Я ще не знаю, які програми змінюватимемо, але думаю, обруч і булави точно поміняють. Як ми з Іриною Іванівною Дерюгіною вирішимо, так і буде,

– розповіла гімнастка.

Нові програми Онофрійчук, найімовірніше, представить уже на старті наступного сезону. При цьому підготовка до нього фактично розпочалася одразу після чемпіонату світу.

Перші офіційні виступи з оновленими композиціями українка очікує вже у січні. Перед цим на неї чекають останні старти поточного сезону та робота над тим, щоб у новому олімпійському циклі претендувати на путівку до Лос-Анджелеса.