Онофрийчук завоевала очередное "золото" и заставила слушать гимн Украины соперниц из России и Беларуси
- Таисия Онофрийчук завоевала "золото" на Европейском кубке в Баку, получив 30,150 балла в упражнениях с обручем.
- Пока Таисия стояла на высшей ступеньке пьедестала, ее соперницы с нейтральным статусом были вынуждены слушать гимн Украины.
Таисия Онофрийчук продолжает феерить на международной арене, завоевав "золото" Европейского кубка в Баку. Украинка в упражнениях с обручем оставила позади двух "нейтральных" соперниц.
В столице Азербайджана 17-летняя звезда художественной гимнастики в очередной раз подтвердила свой класс, не оставив шансов конкуренткам. Именно под украинский гимн на пьедестале стояли спортсменки, которые выступали под нейтральным статусом, передает 24 Канал.
Как выступила Онофрийчук?
На Европейском кубке по художественной гимнастике, который проходит в Баку с 30 апреля по 3 мая, Онофрийчук блестяще выступила в финале упражнений с обручем. За свой номер украинская спортсменка получила 30,150 балла и уверенно заняла первое место.
Серебро досталось Арине Ковшовой (28,400), а бронза – Дарье Вяренич (27,950), которые выступают в нейтральном статусе. Еще одна украинка Полина Карика также пробилась в финал и завершила соревнования седьмой с результатом 27,500 балла.
Гимн Украины снова прозвучал над пьедесталом
Победа Онофрийчук стала не только очередным спортивным триумфом, но и символическим моментом для украинских болельщиков. Пока Таисия стояла на высшей ступеньке пьедестала, ее соперницы с нейтральным статусом были вынуждены слушать гимн Украины.
Таисия Онофрийчук заставила россиянку и белоруску слушать гимн Украины: смотрите видео
Юная гимнастка продолжает собирать золото на крупных международных стартах и все громче заявляет о себе как об одной из главных надежд Украины в художественной гимнастике. Ее успех в Баку стал еще одним ярким доказательством силы украинского спорта даже в конкуренции с представительницами стран-агрессоров.
Как Онофрийчук готовится к соревнованиям во время войны?
- 17-летняя украинская художественная гимнастка продолжает тренироваться и участвовать в международных соревнованиях, несмотря на войну в Украине. Она уже получила две бронзовые медали на чемпионате мира в Рио и ставит своей целью выступление на Олимпийских играх 2028 года.
- Как сообщает Frankfurt26, спортсменка рассказала, что тренировки проходят в чрезвычайно сложных условиях: "Мы часто находимся под обстрелами в Киеве, и это очень трудно. Однако для меня большая честь представлять страну, которая сейчас в состоянии войны".
- Для безопасных тренировок и отдыха она время от времени ездит в Японию на тренировочные сборы или посещает Германию, чтобы увидеться с семьей.