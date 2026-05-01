Онофрийчук завоевала очередное "золото" и заставила слушать гимн Украины соперниц из России и Беларуси

Таисия Онофрийчук продолжает феерить на международной арене, завоевав "золото" Европейского кубка в Баку. Украинка в упражнениях с обручем оставила позади двух "нейтральных" соперниц.

В столице Азербайджана 17-летняя звезда художественной гимнастики в очередной раз подтвердила свой класс, не оставив шансов конкуренткам. Именно под украинский гимн на пьедестале стояли спортсменки, которые выступали под нейтральным статусом, передает 24 Канал.

Смотрите также В России истерика после того, чего добилась Украина

Как выступила Онофрийчук?

На Европейском кубке по художественной гимнастике, который проходит в Баку с 30 апреля по 3 мая, Онофрийчук блестяще выступила в финале упражнений с обручем. За свой номер украинская спортсменка получила 30,150 балла и уверенно заняла первое место.

Серебро досталось Арине Ковшовой (28,400), а бронза – Дарье Вяренич (27,950), которые выступают в нейтральном статусе. Еще одна украинка Полина Карика также пробилась в финал и завершила соревнования седьмой с результатом 27,500 балла.

Гимн Украины снова прозвучал над пьедесталом

Победа Онофрийчук стала не только очередным спортивным триумфом, но и символическим моментом для украинских болельщиков. Пока Таисия стояла на высшей ступеньке пьедестала, ее соперницы с нейтральным статусом были вынуждены слушать гимн Украины.

Таисия Онофрийчук заставила россиянку и белоруску слушать гимн Украины

Юная гимнастка продолжает собирать золото на крупных международных стартах и все громче заявляет о себе как об одной из главных надежд Украины в художественной гимнастике. Ее успех в Баку стал еще одним ярким доказательством силы украинского спорта даже в конкуренции с представительницами стран-агрессоров.

Как Онофрийчук готовится к соревнованиям во время войны?