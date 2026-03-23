Онофрийчук бойкотировала россиянку и заставила ее слушать гимн Украины
- Таисия Онофрийчук выиграла многоборье и три отдельные дисциплины на Гран-при в Марбелье, отказавшись фотографироваться с россиянкой Марией Борисовой.
- Онофрийчук не пожала руку Борисовой и заставила ее слушать гимн Украины во время награждения.
Гимнастка Таисия Онофрийчук стала победительницей многоборья и трех отдельных дисциплин на Гран-при в Марбелье. Во время церемонии награждения украинка красноречивым поступком предемонстрировала отношение к "нейтральным" атлетам из России.
На пьедестале почета в упражнениях с лентой вместе с победительницей Онофрийчук оказалась представительница РФ Мария Борисова. Украинская гимнастка не согласилась на совместное фото и не поздравила россиянку, пишет "Трибуна".
Что произошло на Гран-при по художественной гимнастике в Марбелье?
Таисия Онофрийчук не только завоевала золото в многоборье, но и смогла стать лучшей в отдельных упражнениях с обручем, мячом и лентой.
Во время одной из церемоний награждения украинке пришлось стоять на пьедестале почета рядом с россиянкой Борисовой, которую допускают на международные соревнования в статусе "нейтральной" атлетки.
Онофрийчук не только заставила представительницу страны-агрессора слушать украинский гимн, но и четко указала россиянке на ее место: не пожала ей руку и быстро покинула пьедестал, чтобы не участвовать в совместной фотосессии с Борисовой.
Таисия Онофрийчук на пьедестале почета Гран-при в Марбелье – смотрите видео:
Что известно о Таисии Онофрийчук?
- По данным из Википедии, 17-летняя гимнастка является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.
- Онофрийчук – чемпионка Европы-2025 в многоборье.
- Всего у Таисии шесть медалей европейских первенств.