Онофрийчук с травмой установила историческое достижение

В Милане завершился последний этап Кубка мира по художественной гимнастике. Таисия Онофрийчук в очередной раз удивляет своими результатами.

Таисия Онофрийчук установила историческое достижение. Она впервые выиграла общий зачет личного многоборья Кубка мира, пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное Спорт.

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Новое достижение украинки

Согласно регламенту соревнований, всего было проведено четыре этапа, но в зачет шли только три лучших результата. Украинка приняла участие в трех этапах, набрав 135 баллов – это на 10 больше, чем у ближайшей преследовательницы.

Кроме победы в многоборье, Таисия также заняла второе место в общем зачете в упражнениях с булавами и стала третьей в выступлениях с мячом. Всего в этом сезоне она завоевала 12 медалей: 4 золотые, 6 серебряных и 2 бронзовые.

Стоит отметить, что на заключительном этапе Кубка мира в Милане Онофрийчук выступала с поврежденной стопой.

Сама Онофрийчук рассказала, что было довольно трудно показать максимальный результат, ведь перед выходом у нее очень болела стопа.

Я старалась не думать о повреждениях. Но, наверное, это повлияло на мое моральное состояние. Хочется больше уверенности, даже если травма, даже если что-то не так. Второй день прошел лучше, хотя по ощущениям тела было лучше в первый день, чем во второй. Но я старалась еще во второй доработать, больше размяться и увереннее выходить,

– сказала гимнастка.

Она также добавила, что не думала, что станет на пьедестал в многоборье.

Напомним, что недавно Таисия Онофрийчук поразила пользователей сети зажигательными танцами на тренировке.