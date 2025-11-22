"Судный день": как Майк Тайсон переписал историю бокса, став самым молодым чемпионом мира

22 ноября является знаменательной датой в мировом боксе. Именно в этот день 1986 года в Лас-Вегасе Майк Тайсон стал самым молодым в истории чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

Его достижение уже 39 лет никто не может превзойти. 24 Канал вспоминает, как еще совсем юный американец смог впервые завоевать свой чемпионский титул.

Читайте также Джошуа рассказал о сотрудничестве с командой Усика перед боем с Полом: спарринговал ли с украинцем

Как Тайсон впервые стал чемпионом мира?

Его соперником был Тревор Бербик. Канадский боксер ямайского происхождения считался серьезным оппонентом и имел в своем активе несколько громких побед.

Именно он в 1981 году одолел Мохаммеда Али, после чего тот повесил перчатки на гвоздь. А в марте 1986 года Бербикдобыл чемпионский пояс WBC, победив Пинклона Томаса, который до того не знал вкуса горечи поражений.

А 22 ноября состоялась первая защита титула для канадца. Он дрался против перспективного Майка Тайсона, которому в то время было всего 20 лет.

Поединок проходил в Лас-Вегасе под вывеской "Судный день".



Афиша боя Бербик – Тайсон / Фото AWS

И в нем произошло полноценное деклассирование. "Железный Майк" уже в первом раунде нанес несколько мощных ударов, которые потрясли Бербика, но он все же удержался на ногах до гонга.

Однако уже на первых секундах второй 3-минутки Тайсон провел серию ударов, отправив канадца в нокдаун. Тот встал, но надолго его не хватило.

За 40 секунд до окончания раунда 20-летний американец попал правым апперкотом в челюсть, а после этого левым хуком в голову соперника. Тревор снова оказался на канвасе.

Он дважды пытался встать, но терял равновесие. С третьей попытки канадцу удалось подняться, но его сильно шатало. Рефери, оценив состояние бойца, принял решение остановить бой, что означало победу "Железного Майка" и статус самого молодого чемпиона мира в истории хевивейта – он это сделал в возрасте 20 лет и 144 дня.

Как Тайсон впервые стал чемпионом мира: смотрите видеообзор боя

После такой быстрой победы новоиспеченный чемпион еще долго бродил по рингу и с удивлением спрашивал: "Это все?". Он не мог поверить, что так легко смог завоевать пояс.

К слову. Тревор Бербик оставался в боксе до 2000 года, но к чемпионскому поясу больше не приближался, повесив перчатки на гвоздь с рекордом 49 побед, 11 ничьих и одно поражение (данные Википедии). Через шесть лет после завершения карьеры его жизнь оборвалась. Канадского бойца убил 20-летний племянник несколькими ударами стальной трубой по голове.

Это была первая по-настоящему громкая победа для американца. Впоследствии он побеждал ряд великих бойцов и в конце концов стал абсолютным чемпионом мира.

Что известно о карьере Майка Тайсона?