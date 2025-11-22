"Судний день": як Майк Тайсон переписав історію боксу, ставши наймолодшим чемпіоном світу

22 листопада є визначною датою у світовому боксі. Саме в цей день 1986 року в Лас-Вегасі Майк Тайсон став наймолодшим в історії чемпіоном світу в надважкому дивізіоні.

Його досягнення вже 39 років ніхто не може перевершити. 24 Канал пригадує, як ще зовсім юний американець зміг вперше здобути свій чемпіонський титул.

Читайте також Джошуа розповів про співпрацю з командою Усика перед боєм з Полом: чи спарингував з українцем

Як Тайсон вперше став чемпіоном світу?

Його суперником був Тревор Бербік. Канадський боксер ямайського походження вважався серйозним опонентом і мав у своєму активі декілька гучних перемог.

Саме він у 1981 році здолав Мохаммеда Алі, після чого той повісив рукавички на цвях. А в березні 1986 року Бербік здобув чемпіонський пояс WBC, перемігши Пінклона Томаса, який до того не знав смаку гіркоти поразок.

А 22 листопада відбувся перший захист титулу для канадця. Він бився проти перспективного Майка Тайсона, якому на той час було лише 20 років.

Поєдинок відбувався у Лас-Вегасі. Він проходив під вивіскою "Судний день".



Афіша бою Бербік – Тайсон / Фото AWS

І в ньому відбулося повноцінне декласування. "Залізний Майк" уже в першому раунді завдав декілька потужних ударів, які потрясли Бербіка, але він усе ж таки втримався на ногах до гонга.

Проте вже на перших секундах другої 3-хвилинки Тайсон провів серію ударів, відправивши канадця в нокдаун. Той встав, але надовго його не вистачило.

За 40 секунд до закінчення раунду 20-річний американець влучив правим аперкотом у щелепу, а після цього лівим хуком поцілив у голову суперника. Тревор знову опинився на канвасі.

Він двічі намагався встати, але втрачав рівновагу. З третьої спроби канадцю вдалося піднятися, але його сильно хитало. Рефері, оцінивши стан бійця, прийняв рішення зупинити бій, що означало перемогу "Залізного Майка" та статус наймолодшого чемпіона світу в історії хевівейту – він це зробив у віці 20 років і 144 дні.

Як Тайсон вперше став чемпіоном світу: дивіться відеоогляд бою

Після такої швидкої перемоги новоспечений чемпіон ще довго блукав рингом і з подивом запитував: "Це все?". Він не міг повірити, що так легко зміг здобути пояс.

До слова. Тревор Бербік залишався у боксі до 2000 року, але до чемпіонського пояса більше не наближався, повісивши рукавички на цвях з рекордом 49 перемог, 11 нічиїх та одна поразка (дані Вікіпедії). Через шість років після завершення кар'єри його життя обірвалося. Канадського бійця вбив 20-річний племінник кількома ударами сталевою трубою по голові.

Це була перша по-справжньому гучна перемога для американця. Згодом він перемагав низку великих бійців і врешті-решт став абсолютним чемпіоном світу.

Що відомо про кар'єру Майка Тайсона?