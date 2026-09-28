Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри резко высказался об Энтони Джошуа и обвинил его в том, что тот уклоняется от больших испытаний. Британец привел в пример собственную карьеру и заявил, что всегда соглашался на сложные бои, передает YouTube-канал FurociTV.

Фьюри вспомнил бой с Кличко

Фьюри заявил, что на момент поединка с украинским чемпионом находился далеко не на пике своей популярности и заработков.

Я вышел на бой с Кличко. Я получил, пожалуй, 8% от того, что заработал Кличко за тот поединок. 8%. На тот момент я был просто старым бродягой. Но знаете что? Я сделал так, чтобы бой состоялся,

– сказал британец.

Напомним, Фьюри победил Владимира Кличко единогласным решением судей в ноябре 2015 года. После этого украинец лишился чемпионских поясов, а Фьюри стал новым обладателем титулов WBA Super, IBF, WBO и IBO.

Британец упрекнул Джошуа

Отдельно Фьюри упомянул переговоры о возможном бою Энтони Джошуа с Деонтеем Уайлдером. По его словам, команда американца в свое время предлагала Джошуа 50 миллионов долларов, однако поединок так и не состоялся.

Сам Фьюри утверждает, что после этого согласился на противостояние с Уайлдером. В результате британский боксер провел с американцем три боя: дважды победил досрочно, а первый поединок завершился ничьей.

Также Фьюри привел в пример свои поединки с Александром Усиком. По словам британца, после вмешательства Турки Аль-Шейха и появления финансовой поддержки организовать два боя удалось значительно быстрее.

Сейчас Фьюри и Джошуа готовятся к потенциальному очному бою. Поединок должен состояться 11 декабря на стадионе "Принсипалити" в Кардиффе, а на кону будет стоять пояс WBA Super.

В то же время бой находится под угрозой срыва. По информации журналиста Sports Illustrated Криса Манникса, Джошуа и его промоутер Эдди Хирн не хотят, чтобы промоутером поединка выступал Дэйна Уайт.

Напомним, Фьюри и Усику предложили провести необычный бой голыми кулаками.