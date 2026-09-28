Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі різко висловився про Ентоні Джошуа та звинуватив його в уникненні великих викликів. Британець навів у приклад власну кар'єру та заявив, що завжди погоджувався на складні бої, передає ютуб-канал FurociTV.

Ф'юрі пригадав бій із Кличком

Ф'юрі заявив, що на момент поєдинку з українським чемпіоном перебував далеко не на піку своєї популярності та заробітків.

Я вийшов на бій із Кличком. Я отримав, мабуть, 8% від того, що заробив Кличко за той поєдинок. 8%. На той момент я був просто старим безхатьком. Але знаєте що? Я зробив так, щоб бій відбувся,

– сказав британець.

Нагадаємо, Ф'юрі переміг Володимира Кличка одноголосним рішенням суддів у листопаді 2015 року. Після цього українець втратив чемпіонські пояси, а Ф'юрі став новим володарем титулів WBA Super, IBF, WBO та IBO.

Британець дорікнув Джошуа

Окремо Ф'юрі згадав переговори щодо можливого бою Ентоні Джошуа з Деонтеєм Вайлдером. За його словами, команда американця свого часу пропонувала Джошуа 50 мільйонів доларів, однак поєдинок так і не відбувся.

Сам Ф'юрі стверджує, що після цього погодився на протистояння з Вайлдером. У результаті британський боксер провів із американцем три бої: двічі переміг достроково, а перший поєдинок завершився нічиєю.

Також Ф'юрі навів у приклад власні протистояння з Олександром Усиком. За словами британця, після втручання Туркі Аль-Шейха та появи фінансової підтримки організувати два поєдинки вдалося значно швидше.

Наразі Ф'юрі та Джошуа готуються до потенційного очного бою. Поєдинок має відбутися 11 грудня на Principality Stadium у Кардіффі, а на кону стоятиме пояс WBA Super.

Водночас бій перебуває під загрозою зриву. За інформацією журналіста Sports Illustrated Кріса Меннікса, Джошуа та його промоутер Едді Хірн не хочуть, щоб промоутером поєдинку виступав Дейна Вайт.

Нагадаємо, Ф'юрі та Усику запропонували провести незвичний бій на голих кулаках.