Ежедневно бегает и пьет немного пива, – менеджер Фьюри высказался о возможном камбэке звезды

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри после двух подряд поражений от Александра Усика решил повесить перчатки на гвоздь. Фанаты "Цыганского короля" все же надеются на возвращение своего кумира.

Менеджер "Цыганского короля" Спенсер Браун недавно общался со своим клиентом. Представитель Тайсона Фьюри прокомментировал слухи о возможном возвращении экс-чемпиона мира, пишет 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

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Чем занимается Фьюри на отдыхе

Сейчас 36-летний боксер наслаждается отдыхом. Британец держит себя в форме и придерживается здоровой диеты.

"Я говорил с ним на прошлой неделе – он действительно счастлив. Ему немного скучно, но он все равно был в хорошем настроении. Кажется, на выходных он был на дне рождении и немного выпил пива.

Будет ли он еще боксировать? Он – в отставке.

Он просто наслаждается жизнью, каждый день бегает. Выглядит очень хорошо. Загорелый, в форме. Я был приятно удивлен, когда увидел его.

Обычно он ест "желейных мишек" и другие сладости, но на этот раз – ничего подобного. Он четко держится диеты", – рассказал менеджер Фьюри.

Напомним, что украинский боксер Александр Усик испортил статистику "Цыганского короля", добавив в графу поражений цифру два. Кроме того, украинец разрушил мечту Фьюри стать абсолютным чемпионом хевивейта.

14 января 2025 года эпатажный британец объявил о завершении карьеры. И это несмотря на анонс вероятной битвы с Энтони Джошуа. Эксперты считают, что Фьюри вернется на ринг, когда ему предложат большие деньги.