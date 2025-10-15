Александр Усик в 2024 году стал королем супертяжелой весовой категории. Это произошло после того, как он дважды одолел до того непобедимого Тайсона Фьюри и завоевал статус абсолютного чемпиона мира.

После реванша "Цыганский король" объявил о решении повесить перчатки на гвоздь. Однако сейчас появляется немало сигналов, что Тайсон Фьюри может снова вернуться на ринг, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ring Magazine.

С кем может подраться Фьюри?

Известный промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что британский боксер уже совсем скоро может возобновить карьеру. Он заинтересован провести трилогию с Александром Усиком, а также планирует еще один бой, который фанаты бокса мечтали увидеть очень долго – против Энтони Джошуа.

"Я верю, что он будет драться в 2026 году. Слушайте, он боец. Я знаю, какого боя он действительно хочет. Он хочет драться, и это снова Александр Усик. Это то, чего он хочет. Вы спрашиваете меня, чего он хочет – это тот бой, которого он хочет.

Это все, о чем он говорит со мной, когда я с ним разговариваю об этом. Это бой, которого он действительно хочет. Но слушайте, он боец. Если он собирается продолжать, на что он и намекал, то, конечно, его ждет большой бой с Эй Джеем. Это очевидно", – сказал Уоррен.

К слову. Впервые Александр Усик победил Тайсона Фьюри в мае 2024 года раздельным решением судей в битве за абсолют. В декабре они провели реванш и тогда украинец одолел британца решением всех рефери с одинаковым счетом 116:112.

Напомним, что после второго боя "Цыганский король" был разъярен из-за решения судей. Он до сих пор не согласен с тем поражением и накануне в своем инстаграме и в очередной раз напомнил об этом.

Бывший чемпион мира выложил видео с боя против Усика и заявил, что арбитры были благосклонны к украинцу.

Я тоже был удивлен. В жизни бы не подумал, что Усик выиграл этот бой. Вот почему мы любим бокс – все может произойти. Даже когда ты победишь нокаутом, они насчитают ничью,

– написал Тайсон.

Что известно о карьере Тайсона Фьюри?