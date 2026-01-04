Я все еще буду драться, – Фьюри объявил о возобновлении боксерской карьеры

Тайсон Фьюри больше года находился вне ринга после реванша против Александра Усика. Однако "Цыганский король" принял судьбоносное решение относительно своего будущего в боксе.

Фьюри объявил о возвращении на профессиональный ринг. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм британского боксера.

Что сказал Фьюри о возвращении на ринг?

Бывший чемпион мира заявил, что планирует снова драться в 2026 году, подчеркнув, что его время пришло.

2026-й – год моего возвращения. Я отсутствовал некоторое время, но время возвращаться. Мне 37 лет и я все еще буду биться. Нет ничего лучше, чем бить мужчинам по лицу и получать за это деньги,

– написал Фьюри.

Ранее Энтони Джошуа бросил вызов Фьюри после победного боя с Джейком Полом. Британец хочет драться против своего земляка.

"Я стряхнул с себя ржавчину и не могу дождаться, чтобы войти в 2026 год. И если Тайсон Фьюри настолько серьезен, как он об этом говорит, если он готов отложить твиттер и одеть перчатки – пусть выходит и дерется. Я один из самых реальных парней здесь, я приму любой вызов. Если ты действительно крутой – выходи в ринг со мной следующим. Хватит болтовни: "Эй Джей это", "Эй Джей то". Давайте встретимся в ринге и поговорим кулаками", – передает слова Джошуа Netflix Sports.

Что известно о Фьюри?