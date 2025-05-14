Тайсон Фьюри до сих пор не объявил о своем возвращении на ринг. Впрочем, боксер активно занимается в тренировочном зале, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм боксера.

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Тайсон Фьюри порадовал болельщиков

"Цыганский король" похвастался своей формой после 12-раундового спарринга. Кстати, вместе с экс-чемпионом занимались его отец Джон Фьюри, а также британский боксер Фрэнсис Горман.

"Отличная работа сегодня в тренажерном зале, 12 раундов бокса", – подписал публикацию Фьюри.

Тайсон Фьюри возобновил тренировки / фото из инстаграма боксера

Подписчики живо отреагировали на пост Фьюри. Они оценили отличную форму 36-летнего боксера.

"Выглядит в хорошей форме! "Цыганский король" вернулся", – написал один из фолловеров.

Напомним, что свой последний бой Тайсон Фьюри провел 21 декабря 2024 года против Александра Усика. Победу единогласным решением судей одержал украинец.

14 января 2025 года "Цыганский король" объявил о завершении карьеры. Однако болельщики ожидают возвращения легенды. Среди вероятных соперников называют Энтони Джошуа и Александра Усика. Кстати, промоутер украинца Александр Красюк не исключает вариант с трилогией.