Фьюри поддержал Трампа и призвал его остановить войны

Британский боксер Тайсон Фьюри поддержал президента США Дональда Трампа. Он призвал его прекратить все войны.

Владимир Зеленский прибыл в США для встречи с Дональдом Трампом. Тайсон Фьюри прокомментировал визит президента Украины, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм "Цыганского короля".

Читайте также Зеленский привез чемпионский пояс Усика на встречу с Трампом в Белом доме

Что сказал Фьюри

Британский боксер поддержал нового президента в соцсетях. Он выложил сторис с Дональдом Трампа после его встречи с Владимиром Зеленским.

Давай, Трампе, разберись с этим, малый. Вива Трамп. Останови войны. Трамп = мир в мире,

– написал Тайсон Фьюри.

Напомним, что после двух поражений от Александра Усика, в январе 2025 года Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры. Однако эксперты считают, что он может вернуться на ринг.