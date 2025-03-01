Володимир Зеленський прибув до США для зустрічі з Дональдом Трампом. Тайсон Ф'юрі прокоментував візит президента України, пише 24 канал з посиланням на інстаграм "Циганського короля".
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Що сказав Ф'юрі
Британський боксер підтримав нового президента у соцмережах. Він виклав сторіс з Дональдом Трампа після його зустрічі з Володимиром Зеленським.
Давай, Трампе, розберися з цим, малий. Віва Трамп. Зупини війни. Трамп = мир у світі,
– написав Тайсон Ф'юрі.
Нагадаємо, що після двох поразок від Олександра Усика, у січні 2025 року Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри. Однак експерти вважають, що він може повернутися на ринг.