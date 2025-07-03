Анонсировано возвращение Фьюри в бокс: камбэк британца связывают с Усиком

Тайсон Фьюри долгое время считался лучшим боксером своего поколения в хевивейте. Однако в 2024 году он дважды проиграл Александру Усику, после чего решил повесить перчатки на гвоздь.

Ходили упорные слухи, что он может передумать и вернуться на ринг. Судя по всему, это действительно произойдет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Турки Аль аш-Шейха.

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Что известно о возвращении Фьюри

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений заявил, что имел разговор с Тайсоном Фьюри. По его словам, бывший чемпион мира пообещал ему вернуться в бокс и даже назвал ориентировочную дату камбэка.

"Цыганский король" вернется. Я разговаривал с ним, и он мне пообещал, что будет на Riyadh Season в 2026 году... Нам надо устроить охоту на кролика,

– написал Аль аш-Шейх.

Отметим, что кроликом Тайсон Фьюри и Турки Аль аш-Шейх называют Александра Усика. Поэтому это может быть намеком на проведение трилогии Усик – Фьюри.

К слову. Всего на профессиональном уровне британский боксер провел 37 боев. В них он одержал 34 победы, из которых 24 нокаутом.

Напомним, что ранее лично Тайсон Фьюри заявил, что готов возобновить карьеру. По его словам, он сделает камбэк лишь ради поединка с Александром Усиком.