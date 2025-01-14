"Пошел пить кофе": стало известно, когда Фьюри решил закончить карьеру

В понедельник, 13 января, "Цыганский король" шокировал всю боксерскую общественность. Он объявил о своем решении повесить перчатки на гвоздь.

Тайсон вышел с коротким сообщением к болельщикам, заявив, что наслаждался каждой минутой в боксе, но пришло время остановиться. Это событие прокомментировал менеджер британского супертяжеловеса Спенсер Браун.

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При каких обстоятельствах принял решение Фьюри

Он признался, что не знал о планах "Цыганского короля" и был удивлен этой новостью, сообщает 24 Канал со ссылкой на iFL TV. Менеджер рассказал детали того, как боксер принимал решение.

"Я не знал, что он выложит видео сегодня. Кто-то позвонил мне и сказал, что видео уже вышло. Я позвонил ему и сказал: "Спасибо, что предупредил меня". Он засмеялся: "Я пошел пить кофе, принял решение и понял, что это будет правильно".

Я разговаривал с ним вчера, он ничего не упоминал, мы обсуждали бокс. Сегодня утром, видимо, и решил. Я буду невероятно шокирован, если он вернется, но кто знает? Сейчас он завершил карьеру", – сказал Браун.

Справка. На профессиональном уровне Тайсон Фьюри провел 37 боев, в которых одержал 34 победы, одну ничью и дважды уступил Александру Усику. Именно поединки с украинцем стали последними для британца в карьере.

Напомним, что это уже не первое объявление "Цыганского короля" об уходе из бокса. Последний раз он заявлял, что вешает перчатки на гвоздь в апреле 2022 года, поэтому многие эксперты считают, что решение британца может быть неокончательным.