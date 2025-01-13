В понедельник, 13 января, Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Это означает, что противостояние с Энтони Джошуа или Владимиром Кличко не состоится.

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Что думает Хирн об отставке Фьюри

Промоутер считает, что, если больше нет желания соревноваться, то завершение карьеры – лучший вариант, пишет 24 канал со ссылкой на Matchroom Boxing.

Очевидно, это разочарование для британских фанатов, потому что у нас есть шанс провести самый большой бой в боксе. Но если мы действительно видели его в последний раз, то он провел замечательную карьеру. Но я сомневаюсь. Всегда лучше уйти из бокса, чтобы потом кто-то заплатил тебе за возвращение,

– сказал Эдди Хирн.

Он также добавил, что, если это все, то большое ему уважение и пожелания всего наилучшего.

Напомним, что Тайсон Фьюри проиграл в двух боях Александру Усику.

Это уже второй раз, когда "Цыганский король" объявил о завершении карьеры. Такое уже было в 2022 году, однако он вернулся на ринг ради боя с Дереком Чисорой.