У понеділок, 13 січня, Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Це означає, що протистояння з Ентоні Джошуа або Володимиром Кличком не відбудеться.

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Що думає Хірн про відставку Ф'юрі

Промоутер вважає, що, якщо більше немає бажання змагатися, то завершення кар'єри – найкращий варіант, пише 24 канал з посиланням на Matchroom Boxing.

Очевидно, це розчарування для британських фанатів, тому що у нас є шанс провести найбільший бій у боксі. Але якщо ми справді бачили його востаннє, то він провів чудову кар'єру. Але я сумніваюся. Завжди краще піти з боксу, щоб потім хтось заплатив тобі за повернення,

– сказав Едді Хірн.

Він також додав, що, якщо це все, то велика йому повага і побажання всього найкращого.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі програв у двох боях Олександру Усику.

Це вже вдруге, коли "Циганський король" оголосив про завершення кар'єри. Таке вже було у 2022 році, однак він повернувся на ринг заради бою з Дереком Чісорою.