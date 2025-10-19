Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри после поражения от Александра Усика завершил спортивную карьеру. Однако фанаты "Цыганского короля" ожидают его возвращения на ринг.

Искру надежды болельщикам бокса подарила жена боксера Пэрис Фьюри. Она сообщила, что Тайсон постоянно получает предложения для возвращения, пишет 24 Канал со ссылкой на This Morning.

Читайте также Дочь Фьюри обручилась с бойфрендом на свое 16-летие: как отреагировали родители

Вернется ли Тайсон Фьюри на ринг?

Пэрис Фьюри отговаривает своего мужа возвращаться в бокс, несмотря на многочисленные выгодные предложения. Однако недавно она увидела блеск в его глазах. Это может свидетельствовать, что экс-чемпион мира что-то запланировал.

Раньше я постоянно его отговаривала. Я повторяла: "Не буду тебя поддерживать". Но увидела блеск в его глазах и сказала: "Послушай, если ты хочешь сделать это снова, я тебя поддержу. Просто не хочу, чтобы ты это делал". Так, можно сказать: следите за новостями. Тайсону может быть 55 лет, но я все равно буду говорить: "Следите за новостями",

– рассказала Пэрис Фьюри.

Отметим, что свой последний бой Тайсон Фьюри провел 21 декабря 2024 года. На "Kingdom Arena" в Эр-Рияде "Цыганский король" во второй раз уступил Александру Усику. После поражения британец объявил о завершении карьеры.

Кто может стать соперником Фьюри?