Молодой боксер-любитель Ноа Прайс вскоре станет членом семьи звездного Тайсона Фьюри. На праздновании 16-летия дочери "Цыганского короля" он сделал предложение любимой, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм жены Фьюри, Пэрис.

Кто стал женихом дочери Фьюри?

Радостное событие произошло в романтической атмосфере. В разгар празднования Ноа Прайс подошел к Венесуэле Фьюри на танцпол. За действом наблюдали друзья и семья дочери боксера. Парень встал на колено и подарил девушке обручальное кольцо.

Счастливая Венесуэла обняла жениха и надела кольцо с драгоценными камнями.

Видео помолвки дочери Фьюри

Отметим, что о женихе дочери Фьюри пока мало информации. Известно, что в 2024 году он завоевал чемпионский пояс в весовой категории до 91 килограммов на соревнованиях в Восточном Мидлендсе. Пока неизвестно, сколько ему лет. В британском таблоиде ZoomBangla News сообщается, что он еще несовершеннолетний и ровесник Венесуэлы.

Ноа Прайс – жених дочери Фьюри / фото из инстаграма боксера

Как Тайсон Фьюри отреагировал на помолвку дочери?

Жена Тайсона Фьюри первой отреагировала на помолвку дочери. Это событие стало радостной неожиданностью для 35-летней мамы.

Поздравляем, Венесуэло и Ною, с помолвкой. Вы оба еще молоды, но когда ты знаешь, то знаешь! Я все еще шокирована, но очень счастлива за вас обоих. Мы с вашим папой невероятно гордимся вами,

– написала Пэрис Фьюри.

Тайсон Фьюри тоже был на 16-летии дочери. Он сфотографировался с молодоженами и своей женой. На фотографии "Цыганский король" выглядит довольным.

Тайсон и Пэрис Фьюри с молодоженами / фото из инстаграма жены боксера

Отметим, что оформить свой брак Венесуэла и ее бойфренд смогут только через два года. Согласно британскому законодательству, минимальный возраст для бракосочетания составляет 18 лет.

Напомним, что Тайсон и Пэрис Фьюри воспитывают семеро детей: 16-летнюю Венесуэлу Линду, 14-летнего Принца Джона Джеймса, 9-летнего Принца Тайсона II, 7-летнюю Валенсию, 6-летнего Принца Адонис, 4-летнюю Афину и 2-летнего Принца Рико.

Старшая дочь Фьюри / фото из инстаграма Венесуэлы Фьюри

