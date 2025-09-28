Молодий боксер-аматор Ноа Прайс незабаром стане членом родини зіркового Тайсона Ф'юрі. На святкуванні 16-річчя доньки "Циганського короля" він освідчився коханій, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм дружини Ф'юрі, Періс.

Хто став нареченим доньки Ф'юрі?

Радісна подія відбулася в романтичній атмосфері. У розпал святкування Ноа Прайс підійшов до Венесуели Ф'юрі на танцпол. За дійством спостерігали друзі та родина доньки боксера. Хлопець став на коліно та подарував дівчині обручку.

Щаслива Венесуела обійняла нареченого та одягла обручку з дорогоцінними каменями.

Відео заручин доньки Ф'юрі

Зазначимо, що про нареченого доньки Ф'юрі наразі мало інформації. Відомо, що у 2024 році він здобув чемпіонський пояс у ваговій категорії до 91 кілограмів на змаганнях у Східному Мідлендсі. Наразі невідомо, скільки йому років. У британському таблоїді ZoomBangla News повідомляється, що він ще неповнолітній та ровесник Венесуели.

Ноа Прайс – наречений доньки Ф'юрі / фото з інстаграму боксера

Як Тайсон Ф'юрі відреагував на заручини доньки?

Дружина Тайсона Ф'юрі першою відреагувала на заручини доньки. Ця подія стала радісною несподіванкою для 35-річної мами.

Вітаємо, Венесуело та Ною, з заручинами. Ви обоє ще молоді, але коли ти знаєш, то знаєш! Я все ще шокована, але дуже щаслива за вас обох. Ми з вашим татом неймовірно пишаємося вами,

– написала Періс Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі теж був на 16-річчі доньки. Він сфотографувався з молодятами та своєю дружиною. На світлині "Циганський король" виглядає задоволеним.

Тайсон та Періс Ф'юрі з молодятами / фото з інстаграму дружини боксера

Зазначимо, що оформити свій шлюб Венесуела та її бойфренд зможуть лише через два роки. Згідно з британським законодавством, мінімальний вік для одруження становить 18 років.

Нагадаємо, що Тайсон та Періс Ф'юрі виховують семеро дітей: 16-річну Венесуелу Лінда, 14-річного Принца Джона Джеймса, 9-річного Принца Тайсона ІІ, 7-річну Валенсію, 6-річного Принца Адоніса, 4-річну Афіну та 2-річного Принца Ріко.

Старша донька Ф'юрі / фото з інстаграму Венесуели Ф'юрі

