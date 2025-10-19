Іскру надії вболівальникам боксу подарувала дружина боксера Періс Ф'юрі. Вона повідомила, що Тайсон постійно отримує пропозиції для повернення, пише 24 Канал з посиланням на This Morning.
Чи повернеться Тайсон Ф'юрі на ринг?
Періс Ф'юрі відмовляє свого чоловіка повертатися в бокс попри численні вигідні пропозиції. Однак нещодавно вона побачила блиск в його очах. Це може свідчити, що ексчемпіон світу щось запланував.
Раніше я постійно його відмовляла. Я повторювала: "Не буду тебе підтримувати". Але побачила блиск у його очах і сказала: "Послухай, якщо ти хочеш зробити це знову, я тебе підтримаю. Просто не хочу, щоб ти це робив". Так, можна сказати: стежте за новинами. Тайсону може бути 55 років, але я все одно казатиму: "Стежте за новинами",
– розповіла Періс Ф'юрі.
Зазначимо, що свій останній бій Тайсон Ф'юрі провів 21 грудня 2024 року. На "Kingdom Arena" в Ер-Ріяді "Циганський король" вдруге поступився Олександру Усику. Після поразки британець оголосив про завершення кар'єри.
Хто може стати суперником Ф'юрі?
- Нещодавно промоутер Френк Воррен назвав двох ймовірних суперників Тайсона Ф'юрі. "Циганський король" планує помститися Олександру Усику за дві поразки, які зіпсували йому статистику. Тож очевидно, що Ф'юрі мріє про третій бій з українцем.
- Уся Велика Британія вже давно мріє побачити на рингу двох своїх суперзірок хевівейту – Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Є велика ймовірність, що такий бій можуть організувати у 2026 році.
- Таким чином, повернення Ф'юрі варто очікувати у наступному році. До речі, 37-річний британець не гаяв часу на пенсії, а регулярно тренувався та навіть проводив спаринги.
- За інформацією BoxRec, на професійному рингу Тайсон Ф'юрі провів 37 боїв: 34 перемоги (24 – нокаутом), 2 поразки та одна нічия.