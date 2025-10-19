Іскру надії вболівальникам боксу подарувала дружина боксера Періс Ф'юрі. Вона повідомила, що Тайсон постійно отримує пропозиції для повернення, пише 24 Канал з посиланням на This Morning.

Чи повернеться Тайсон Ф'юрі на ринг?

Періс Ф'юрі відмовляє свого чоловіка повертатися в бокс попри численні вигідні пропозиції. Однак нещодавно вона побачила блиск в його очах. Це може свідчити, що ексчемпіон світу щось запланував.

Раніше я постійно його відмовляла. Я повторювала: "Не буду тебе підтримувати". Але побачила блиск у його очах і сказала: "Послухай, якщо ти хочеш зробити це знову, я тебе підтримаю. Просто не хочу, щоб ти це робив". Так, можна сказати: стежте за новинами. Тайсону може бути 55 років, але я все одно казатиму: "Стежте за новинами",

– розповіла Періс Ф'юрі.

Зазначимо, що свій останній бій Тайсон Ф'юрі провів 21 грудня 2024 року. На "Kingdom Arena" в Ер-Ріяді "Циганський король" вдруге поступився Олександру Усику. Після поразки британець оголосив про завершення кар'єри.

Хто може стати суперником Ф'юрі?