Приносят счастье с 2007 года: кто является талисманом олимпийской сборной Украины
- Талисманами олимпийской сборной Украины являются аистята, мальчик и девочка, выбраны в 2007 году на открытом конкурсе.
- Талисманами Зимних игр-2026 в Италии являются горностаи Тина и Мило, выбраны на конкурсе среди итальянских школьников.
Мало кто знает, что олимпийская команда Украины уже почти 20 лет имеет свой талисман – и даже не один. Символ, сопровождающий наших олимпийцев в их победах, выбрали на открытом конкурсе.
Уже через две недели в Милане и Кортине на Зимних играх-2026 этот талисман также будет приносить удачу нашим спортсменам. 24 Канал узнал его историю.
Смотрите также Известно, сколько получат украинские спортсмены за медали зимней Олимпиады-2026
Кто талисман Украины на Олимпийских играх?
Талисман не один – их сразу двое. Как напоминает инстаграм-страница олимпийской команды Украины, это аисты, мальчик и девочка.
Выбраны они были в 2007 году на специальном открытом конкурсе, который длился два месяца и привлек немало художников. Всего было подано 150 работ, а победителем стал Вадим Яковенко из Полтавы, который создал двух симпатичных аистов.
Эти птицы всегда играли особую роль в украинской культуре. По древним поверьям они приносят счастье – поэтому идеально подходят на роль символов-хранителей для олимпийцев.
Кто талисман Олимпиады-2026?
Сайт Олимпийских игр предлагает познакомиться с двумя талисманами Зимних игр в Италии – это игривые горностаи Тина (от Кортина) и Мило (от Милана).
Талисманы Олимпиады и Паралимпиады-2026 / рисунок Olympics
Они тоже были выбраны на конкурсе – с условием, что участие могли принимать только итальянские школьники от 6 до 14 лет. Тина и Мило победили среди более 1600 вариантов с огромным преимуществом – более 53% голосов.
Тина с белым мехом – талисман Олимпийских игр. А Мило с коричневой шубкой будет символом Паралимпиады.
Когда начинается Олимпиада-2026?
Олимпийские игры в Милане и Кортине будут проходить с 6 по 22 февраля.
Спортсмены будут соревноваться в 116 медальных событиях 16 дисциплин 8 видов спорта.
Ски-альпинизм станет единственным новым видом, представленным на этой Олимпиаде.
Украина ориентировочно будет иметь представительство в 50 спортсменов, знаменосцем будет скелетонист Владислав Гераскевич.