Приносят счастье с 2007 года: кто является талисманом олимпийской сборной Украины

Мало кто знает, что олимпийская команда Украины уже почти 20 лет имеет свой талисман – и даже не один. Символ, сопровождающий наших олимпийцев в их победах, выбрали на открытом конкурсе.

Уже через две недели в Милане и Кортине на Зимних играх-2026 этот талисман также будет приносить удачу нашим спортсменам. 24 Канал узнал его историю.

Кто талисман Украины на Олимпийских играх?

Талисман не один – их сразу двое. Как напоминает инстаграм-страница олимпийской команды Украины, это аисты, мальчик и девочка.

Выбраны они были в 2007 году на специальном открытом конкурсе, который длился два месяца и привлек немало художников. Всего было подано 150 работ, а победителем стал Вадим Яковенко из Полтавы, который создал двух симпатичных аистов.

Эти птицы всегда играли особую роль в украинской культуре. По древним поверьям они приносят счастье – поэтому идеально подходят на роль символов-хранителей для олимпийцев.

Кто талисман Олимпиады-2026?

Сайт Олимпийских игр предлагает познакомиться с двумя талисманами Зимних игр в Италии – это игривые горностаи Тина (от Кортина) и Мило (от Милана).



Талисманы Олимпиады и Паралимпиады-2026 / рисунок Olympics

Они тоже были выбраны на конкурсе – с условием, что участие могли принимать только итальянские школьники от 6 до 14 лет. Тина и Мило победили среди более 1600 вариантов с огромным преимуществом – более 53% голосов.

Тина с белым мехом – талисман Олимпийских игр. А Мило с коричневой шубкой будет символом Паралимпиады.

Когда начинается Олимпиада-2026?