Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт раскрыл премиальные для украинских спортсменов, которые станут призерами на зимних Олимпийских играх-2026. Они несколько изменились, если сравнивать с суммами за летнюю Олимпиаду-2024, передает 24 Канал со ссылкой на Sport-Express.ua.
Какие премиальные заработают украинские атлеты за медали Олимпиады-2026?
Вадим Гутцайт рассказал, что за победу на Олимпийских играх-2026 украинские атлеты получат 125 тысяч долларов. Это такая же сумма, которую получили наши атлеты за "золото" летней Олимпиады-2024. Напомним, что на летних Играх Украина завоевала три золотые медали (Ярослава Магучих, Александр Хижняк и женская команда на сабле).
Зато по словам президента НОК, несколько изменятся премиальные за заработанные "серебро" или "бронзу".
За золотую медаль премиальные будут такими же, как и для олимпийцев на летних Играх в Париже – 125 тысяч долларов. Однако, суммы за серебро и бронзу будут другими – 80 тысяч долларов за серебряную медаль и 55 тысяч долларов за бронзовую,
– рассказал Гутцайт.
Также Вадим Маркович добавил, что сейчас украинская сборная получила 18 лицензий на зимние Игры-2026. Гутцайт отметил, что Украина рассчитывает получить около 40 пропусков на Олимпиаду-2026. До 18 января 2026 года украинские спортсмены еще будут иметь время, чтобы попасть на Игры в Италию.
Напомним, что министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, который по совместительству является вице-премьером страны, призвал остановить все военные действия в мире на время зимних Игр-2026.
"Мы должны быть чемпионами мира. Мы поддерживаем план США по Газе. Как сказал Папа Лев, мы никогда не должны отказываться от надежды на мир. Учитывая Олимпийские игры в Милане, мы вносим предложение в ООН об олимпийском перемирии для всех войн, в частности в Украине и на Ближнем Востоке", – процитировало заявление Таяни источник Ansa.
Что известно о зимней Олимпиаде-2026?
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6-го по 22-е февраля.
В программу соревнований войдут 15 видов спорта.
Официальным транслятором Игр-2026 в Украине будет Общественное вещание.
Напомним, что на предыдущей зимней Олимпиаде-2022 Украина завоевала лишь одну медаль – "серебро" Александра Абраменко (фристайл, акробатика). В медальном зачете наша страна заняла лишь 25-е место.