Президент США Дональд Трамп продолжает использовать спорт ради своих политических целей. Очередным объектом для спекуляции от главы Белого дома стали Олимпийские игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Лишат ли Лос-Анджелес Олимпиады?

Трамп пригрозил Лос-Анджелесу лишением статуса города-хозяина Олимпиады-2028. Причиной президент США называет недостаточную подготовку к турниру и проблемы с безопасностью.

Однако истинный мотив для такого шага заключается в политической борьбе Трампа. Губернатором штата Калифорния, где расположен Лос-Анджелес, является Гэвин Ньюсом.

Он представляет Демократическую партию, тогда как сам Трамп – республиканец. Именно его считают потенциальным оппонентом Дональда на следующих выборах президента США.

Настоящих оснований для изменения места проведения Олимпийских игр нет. Более того, решение о лишении статуса имеет право принимать только Международный олимпийский комитет.

Пиар Трампа на спорте