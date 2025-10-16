Президент США Дональд Трамп продовжує використовувати спорт заради своїх політичних цілей. Черговим об'єктом для спекуляції від голови Білого дому стали Олімпійські ігри, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Чи позбавлять Лос-Анджелес Олімпіади?

Трамп пригрозив Лос-Анджелесу позбавленням статусу міста-господаря Олімпіади-2028. Причиною президент США називає недостатню підготовку до турніру та проблеми із безпекою.

Проте істинний мотив для такого кроку полягає у політичній боротьбі Трампа. Губернатором штату Каліфорнія, де розташований Лос-Анджелес, є Гевін Ньюсом.

Він представляє Демократичну партію, тоді як сам Трамп – республіканець. Саме його вважають потенційним опонентом Дональда на наступних виборах президента США.

Справжніх підстав для зміни місця проведення Олімпійських ігор немає. Ба більше, рішення про позбавлення статусу має право приймати лише Міжнародний олімпійський комітет.

