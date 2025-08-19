У понеділок, 18 серпня, у Вашингтоні відбулась зустріч між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Головним питанням було завершення війни в Україні, повідомляє 24 Канал.

Чим відзначилась розмова із Путіним?

Після розмови із Зеленським американський президент зателефонував Володимиру Путіну. Офіційний акаунт Білого дому опублікував фото розмови Трампа із російським диктатором.

На ньому можна побачити цікавий футбольний атрибут. Поруч із Дональдом стояв трофей оновленого Клубного чемпіонату світу, який у червні та липні проходив у США.



Трофей Клубного ЧС опинився поруч із Трампом / фото Білого дому

Нагадаємо, що Клубний чемпіонат світу несподівано виграв лондонський Челсі. У фіналі турніру команда Енцо Марески розгромила чинного переможця Ліги чемпіонів ПСЖ.

Тоді Трамп разом із президентом ФІФА Джанні Інфантіно вручив цей трофей Челсі. Дональд навіть потрапив у кумедну ситуацію, коли вирішив залишитися разом із гравцями Челсі під час підняття титулу капітаном команди.

Перед цим ФІФА презентувала Трампу цей трофей у його Овальному кабінеті. Президент США хотів повернути нагороду організації, але вони відмовились та запевнили політика, що виготовлять нову нагороду.

Відзначимо, що вже за рік країна прийме новий крупний турнір – чемпіонат світу з футболу. Змагання на 48 команд пройдуть у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року.