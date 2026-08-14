"Рома посоветовала мне перейти": Довбик мог оказаться в клубе, где играл Шевченко

Артем Довбик мог сменить клуб еще летом 2025 года. Тогда нападающий сборной Украины мог покинуть Рому и перейти в другой большой итальянский клуб.

Артем Довбик признался, что мог оказаться не в Болонье. По словам футболиста, в какой-то момент его клубом мог стать Милан, пишет La Repubblica.

Что рассказал Артем Довбик

В прошлом году вокруг Артема Довбика развернулась трансферная сага, которая не увенчалась успехом. Игрок рассказал, как едва не пополнил ряды клуба, близкого украинцам еще со времен Андрея Шевченко.

После завершения предсезонных сборов в прошлом году Рома посоветовала мне перейти в другой клуб, чтобы получать больше игрового времени. Я был очень близок к переходу в Милан, но до закрытия трансферного окна оставалось всего три дня, и времени не хватило,

– сказал Довбик.

В составе "волков" Артем провел в сезоне 2025/26 всего 18 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы.

Что теперь ждет игрока

В прошлом месяце футболист перешел в Болонью на правах аренды. Клуб может выкупить его летом 2027 года за 18 миллионов евро.

В течение двух предыдущих сезонов Болонья выступала в еврокубках, однако в нынешнем сезоне команда не будет участвовать в международных турнирах.

Первый официальный матч нового сезона "Болонья" проведет 24 августа, когда в стартовом туре чемпионата Италии встретится с Лацио.

Своими ожиданиями от следующего этапа карьеры игрока поделился первый тренер Довбика в профессиональном футболе Юрий Бакалов.