Артем Довбик зізнався, що міг опинитись не у Болоньї. За словами футболіста, його клубом у певний момент міг стати Мілан, пише La Republlica.

Що розповів Артем Довбик

Минулого року навколо Артема Довбика розвернулась трансферна сага, яка не завершилась успіхом. Гравець розповів, як ледь не поповнив клуб близький українцям ще з часів Андрія Шевченка.

Після завершення передсезонних зборів у минулому році Рома порадила мені перейти в інший клуб, щоб отримувати більше ігрового часу. Я був дуже близький до переходу в Мілан, але до закриття трансферного вікна залишалося всього три дні, і часу не вистачило,

– сказав Довбик.

У стані "вовків" Артем провів у сезоні 2025/26 лише 18 матчів, в яких забив три голи та віддав дві результативні передачі. Переважну частину сезону він пропустив через травму.

Що тепер очікує на гравця

Минулого місяця футболіст перейшов у Болонью на правах оренди. Клуб може викупити його влітку 2027 року за 18 мільйонів євро.

Упродовж двох попередніх сезонів Болонья виступала в єврокубках, однак у нинішньому сезоні команда не братиме участі в міжнародних турнірах.

Перший офіційний матч нового сезону Болонья проведе 24 серпня, коли у стартовому турі чемпіонату Італії зустрінеться з Лаціо.

Очікуваннями від наступного етапу кар’єри гравця поділився перший тренер Довбика у професійному футболі Юрій Бакалов.